ВККС 15 августа определит победителей конкурса на должности судей апелляционных административных судов

По состоянию на 1 августа признаны соответствующими должности судьи апелляционного административного суда 43 претендента.

Источник фото: ВККС

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Высшая квалификационная комиссия судей 15 августа определит список победителей конкурса на 67 вакантных должностей судей апелляционных административных судов.

Также кандидаты на должности судей апелляционных административных судов получат от ВККС соответствующие рекомендации для назначения на должности судей.

Отметим, что по состоянию на 1 августа ВККС признала соответствующими должностям судей апелляционных административных судов 43 претендента.

Соответствующие собеседования Первая палата ВККС начала 6 мая.

Собеседования со всеми кандидатами на должности судей уже состоялись, осталось завершить только рассмотрение кандидатов, получивших негативные выводы от Общественного совета добропорядочности, в пленарном составе Комиссии.

Среди 43 уже фактических победителей конкурса в административные апелляции – 36 судей, 2 адвоката, 2 представителя научного сообщества, 1 дисциплинарный инспектор Высшего совета правосудия, 1 сотрудник аппарата Верховного Суда и помощник председателя ВККС.

Всего, напомним, на 67 должностей судей апелляционных административных судов претендовало 67 кандидатов, которые смогли преодолеть этап квалификационного экзамена.

Вместе с тем следует отметить, что в настоящее время в Верховном Суде активно продолжаются многочисленные судебные процессы, инициаторами которых стали кандидаты, которые не смогли набрать проходной балл за этап квалификационного экзамена, однако которые считают, что их практические задания были некорректно проверены ВККС.

Автор: Вячеслав Хрипун

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