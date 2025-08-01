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Суд ЄС встановив обмеження для списків безпечних країн — прем'єрка Італії Мелоні розкритикувала рішення

16:33, 1 серпня 2025
Джорджа Мелоні відреагувала на те, що Суд ЄС підвищив поріг, за яким країни-члени можуть відмовляти в наданні притулку.
Суд ЄС встановив обмеження для списків безпечних країн — прем'єрка Італії Мелоні розкритикувала рішення
Фото: DW
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Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні різко розкритикувала рішення Суду ЄС, який посилив критерії, за якими країни-члени можуть відмовляти у наданні притулку. Про це повідомляє Politico.

Суд постановив, що держави ЄС мають право формувати власні національні списки "безпечних країн" поза межами Євросоюзу, але лише за умови, що такі оцінки будуть обґрунтовані відкритими джерелами. Згідно з вердиктом, країна може вважатися "безпечною" для репатріації, тільки якщо "все населення" захищене в усіх регіонах.

"Знову судова влада, цього разу на європейському рівні, претендує на простори, які їй не належать, незважаючи на відповідальність, яка є політичною", – сказала вона.

Прецедент стосується справи двох громадян Бангладеш,  які були врятовані в морі і доставлені в італійський центр утримання під вартою в Албанії. Вони оскаржили відмову у наданні їм притулку, стверджуючи, що Бангладеш не є безпечною країною, всупереч тому, що вона внесена до списку безпечних країн Італії.

Рішення Суду ЄС впливає на так звану албанську модель Італії.

Італія ще минулого року уклала двосторонню угоду з Албанією про утворення двох центрів для тимчасового утримання мігрантів, які подаються на притулок в Італії.

Уряд Італії побудував два центри для утримання мігрантів в Албанії, що стало першою подібною угодою за участю країни Європейського Союзу, яка перенаправляє мігрантів до країни, що не є членом ЄС.

Але ці центри стояли порожніми, бо італійські суди побачили протиріччя в указі уряду Італії та законодавстві ЄС стосовно того, які країни походження мігрантів можна вважати безпечними.

Європейська комісія у березні запропонувала єдиний механізм повернення нелегальних мігрантів, який зокрема передбачає можливість створення у третіх країнах центрів для їхнього тимчасового утримання.

Нагадаємо, що Суд Європейського Союзу висловив сумніви щодо законності списку «безпечних країн», який Італія використовує для відправлення мігрантів до Албанії на час розгляду їхніх заяв про надання притулку.

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ЄС Італія

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