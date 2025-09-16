Высший совет правосудия внес первое представление о назначении на должность судьи апелляционного суда, однако для еще одного победителя конкурса все завершилось катастрофой

Для внесения представления на должность судьи, дисциплинарному инспектору ВСП Олегу Ильницкому не хватило одного голоса.

Высший совет правосудия 16 сентября 2025 года рассмотрел первые рекомендации ВККС относительно победителей конкурса на должности судей апелляционных административных судов.

Напомним, что Высшая квалификационная комиссия судей 15 августа 2025 года внесла на рассмотрение Высшего совета правосудия рекомендации о назначении на должности судей апелляционных административных судов 42 победителей конкурса на 67 вакантных должностей судей апелляционных административных судов.

По итогам рассмотрения первых трех рекомендаций ВККС, Высший совет правосудия решил внести Президенту представление о назначении Кравченко Евгения Дмитриевича на должность судьи Шестого апелляционного административного суда. Его назначение на должность судьи поддержали 15 членов Высшего совета правосудия.

Отметим, что Евгений Кравченко сейчас является судьей Сумского окружного административного суда.

Вместе с тем, при рассмотрении рекомендаций ВККС, возникли проблемы у судьи Николаевского окружного административного суда (в 2022 году откомандирована в состав Одесского окружного административного суда) Анны Лебедевой и дисциплинарного инспектора Службы дисциплинарных инспекторов ВСП Олега Ильницкого.

Анна Лебедева является претенденткой на должность судьи Пятого апелляционного административного суда (г. Одесса).

К Анне Лебедевой у членов ВСП возникли вопросы как в связи с ее личным знакомством с бывшим председателем Верховного Суда и председателем Николаевского окружного административного суда Всеволодом Князевым, так и в связи с ее неоднократными поездками за границу во время полномасштабного вторжения.

Напомним, что Анна Лебедева находится в списке судей, которые после начала полномасштабного вторжения были бессрочно переведены в другие суды, хотя территориальная подсудность дел указанных судов изменена не была.

В связи с этим, у Общественного совета добропорядочности возникли претензии к судье – ОСД обратила внимание, что бессрочная командировка судьи в Одессу была, вероятно, неслучайной, поскольку Анна Лебедева и Всеволод Князев были хорошо знакомы – до 2017 года Всеволод Князев был председателем Николаевского окружного административного суда.

А во время конкурса на должности судей апелляционных судов, объявленного в 2019 году (конкурс не состоялся), среди лиц, которые могут дать соответствующую положительную рекомендацию, Анна Лебедева указала все того же Всеволода Князева.

Также члены ВСП обратили внимание, что в 2022-2024 годах Анна Лебедева 13 раз выезжала за границу на отдых (на срок от недели до двух недель), хотя подобная практика для занимающих государственные должности лиц, вызывала предостережение.

После обсуждения кандидатуры Анны Лебедевой в совещательной комнате, члены ВСП решили пока объявить перерыв в рассмотрении кандидатуры судьи.

Кроме того, Высший совет правосудия 16 сентября решил отказать во внесении представления о назначении на должность судьи Восьмого апелляционного административного суда Олегу Ильницкому, который работает в настоящее время дисциплинарным инспектором ВСП.

К кандидату возникли претензии фактически в связи с его желанием сменить место работы – дело о том, что в 2024 году Олег Ильницкий победил в конкурсе на должность дисциплинарного инспектора СДИ, хотя с 2023 года он одновременно участвовал в конкурсе на должность судьи апелляционного суда.

Как отметил, в связи с этим член ВСП Сергей Бурлаков, назначение Олега Ильницкого на должность судьи Восьмого апелляционного административного суда, будет иметь последствием ослабление Службы дисциплинарных инспекторов, которая сейчас и так работает в неполном составе.

Также, по мнению члена ВСП, Олег Ильницкий должен был заранее определиться, какая должность для него является приоритетной – судьи апелляционного суда или дисциплинарного инспектора.

В итоге, «за» внесение представления Президенту о назначении Олега Ильницкого на должность судьи, проголосовали 13 членов ВСП, а «против» – 1 (Сергей Бурлаков).

Поскольку для внесения представления о назначении на должность судьи необходимо, чтобы кандидата поддержали по меньшей мере 14 членов ВСП, то Олег Ильницкий пока не сможет стать судьей.

Автор: Вячеслав Хрипун

