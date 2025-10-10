Высший совет правосудия возобновляет рассмотрение рекомендаций кандидатов на должности судей апелляционных судов

Высший совет правосудия постепенно возобновляет рассмотрение рекомендаций ВККС о назначении судей апелляционных судов.
21 октября Совет правосудия попытается рассмотреть рекомендации трех кандидатов на должности судей апелляционных административных и хозяйственных судов.
Напомним, что рассмотрение рекомендаций ВККС Совет правосудия начал еще 16 сентября.
Однако тогда в рассмотрении рекомендаций сразу же возник кризис – представление Президенту было внесено только в отношении одного кандидата, тогда как еще один претендент на должность судьи апелляционного суда не набрал необходимого количества голосов членов ВСП – кандидату не хватило всего одного голоса.
А уже 18 сентября Совет правосудия просто снял с рассмотрения рекомендации относительно 7 кандидатов, мотивировав это тем, что для внесения представлений Президенту может не хватить голосов.
Причина такого явления состоит в том, что к октябрю в составе ВСП было всего 15 членов Совета правосудия из 21.
Однако 8 октября Президент неожиданно прервал длительную паузу в назначении членов ВСП по своей квоте и назначил двух членов Совета правосудия.
Таким образом, риск того, что кто-то из кандидатов получит отказ во внесении рекомендации для назначения на должность судьи апелляционного суда, несколько снизился.
Автор: Вячеслав Хрипун
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.