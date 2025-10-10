Практика судов
Высший совет правосудия возобновляет рассмотрение рекомендаций кандидатов на должности судей апелляционных судов

16:11, 10 октября 2025
21 октября Совет правосудия попытается внести Президенту представления о назначении трех судей апелляционных судов.
Высший совет правосудия возобновляет рассмотрение рекомендаций кандидатов на должности судей апелляционных судов
Высший совет правосудия постепенно возобновляет рассмотрение рекомендаций ВККС о назначении судей апелляционных судов.

21 октября Совет правосудия попытается рассмотреть рекомендации трех кандидатов на должности судей апелляционных административных и хозяйственных судов.

Напомним, что рассмотрение рекомендаций ВККС Совет правосудия начал еще 16 сентября.

Однако тогда в рассмотрении рекомендаций сразу же возник кризис – представление Президенту было внесено только в отношении одного кандидата, тогда как еще один претендент на должность судьи апелляционного суда не набрал необходимого количества голосов членов ВСП – кандидату не хватило всего одного голоса.

А уже 18 сентября Совет правосудия просто снял с рассмотрения рекомендации относительно 7 кандидатов, мотивировав это тем, что для внесения представлений Президенту может не хватить голосов.

Причина такого явления состоит в том, что к октябрю в составе ВСП было всего 15 членов Совета правосудия из 21.

Однако 8 октября Президент неожиданно прервал длительную паузу в назначении членов ВСП по своей квоте и назначил двух членов Совета правосудия.

Таким образом, риск того, что кто-то из кандидатов получит отказ во внесении рекомендации для назначения на должность судьи апелляционного суда, несколько снизился.

Автор: Вячеслав Хрипун

