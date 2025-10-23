Апелляционные суды получат еще трех новых судей – ВСП внесет представление Зеленскому

Высший совет правосудия утвердил представление о назначении трех судей в апелляционные суды.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту Украины относительно назначения трех судей на должности в апелляционных судах.

К назначению рекомендованы:

Марина Семененко — на должность судьи Второго апелляционного административного суда;

Алексей Мандзий — на должность судьи Восьмого апелляционного административного суда;

Мария Хабарова — на должность судьи Северо-Западного апелляционного хозяйственного суда.

Напомним, что Высший совет правосудия 21 октября, после длительного перерыва, возобновил рассмотрение рекомендаций ВККС о назначении на должности судей победителей соответствующих конкурсов.

В частности, в настоящее время Высший совет правосудия рассматривает рекомендации в отношении победителей конкурса, к которым нет существенных претензий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.