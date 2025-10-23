Апелляционные суды получат еще трех новых судей – ВСП внесет представление Зеленскому

Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту Украины относительно назначения трех судей на должности в апелляционных судах.
К назначению рекомендованы:
Напомним, что Высший совет правосудия 21 октября, после длительного перерыва, возобновил рассмотрение рекомендаций ВККС о назначении на должности судей победителей соответствующих конкурсов.
В частности, в настоящее время Высший совет правосудия рассматривает рекомендации в отношении победителей конкурса, к которым нет существенных претензий.
