Можно ли суду использовать показания умершего свидетеля — позиция Верховного Суда

Суд не может использовать показания умершего свидетеля, если они были получены следователем и не были допрошены в суде либо следственным судьёй в порядке ст. 225 УПК.

Верховный Суд разъяснил, что показания ключевого свидетеля, полученные во время досудебного расследования и не зафиксированные в порядке ст. 225 УПК (допрос следственным судьей), не могут быть использованы как доказательство в суде даже в случае смерти свидетеля. Такие данные нарушают принцип непосредственности исследования доказательств и право обвиняемого на перекрестный допрос.

Соответствующий вывод содержится в постановлении Верховного Суда по делу №192/857/19.

Суть спора и движение дела

Самарский районный суд Днепра оправдал женщину, обвиняемую в открытом похищении магнитолы (ч. 1 ст. 186 УК), из-за недоказанности вины. Суд критически оценил показания, установил противоречия, признал ключевых свидетелей недопрошенными и недоступными (в том числе из-за смерти), что делало доказательств недостаточными.

Апелляционный суд отменил это решение и признал ее виновной, но освободил от наказания в связи со сроками давности. Ключевое: апелляция использовала внесудебные показания свидетеля, полученные следователем во время досудебного расследования, хотя свидетель умер.

Защита подала кассацию, указав, что эти доказательства недопустимы, поскольку свидетеля никто не допрашивал в суде, а допрос следственным судьей по ст. 225 УПК не проводился.

Кассация — отменила приговор апелляционного суда из-за существенных нарушений процессуального закона, направила дело на новое апелляционное рассмотрение.

Главная правовая проблема

Имел ли право апелляционный суд опираться на показания свидетеля, которых он непосредственно не воспринимал, если свидетель умер? Ответ Верховного Суда — нет, если:

показания не были получены в порядке ст. 225 УПК (допрос следственным судьей),

сторона защиты не имела реальной возможности провести перекрестный допрос.

Показания, полученные следователем, не являются доказательством для суда (ч. 4 ст. 95 УПК).

Ключевые выводы Верховного Суда

Нарушен принцип непосредственности исследования доказательств (ст. 23 УПК)

Апелляционный суд:

признал допустимыми показания свидетеля, которые суд не мог исследовать из-за ее смерти;

положил их в основу обвинительного приговора;

нарушил ч. 4 ст. 95 УПК — запрет обосновывать приговор показаниями, которые суд не воспринимал лично.

ВС подчеркивает: единственное исключение — показания, полученные следственным судьей по ст. 225 УПК. Здесь такого не было.

Нарушение права на перекрестный допрос (ст. 6 Конвенции, практика ЕСПЧ)

ЕСПЧ требует, чтобы:

все доказательства против лица были представлены в его присутствии;

обвиняемый имел право допрашивать свидетелей обвинения.

Поскольку свидетель не была допрошена в суде, а защита не могла задать ей вопросы, использование ее внесудебных показаний нарушает право на справедливый суд.

ВС сослался на дела: «Карпюк и другие против Украины», «Колесник против Украины», «Луценко против Украины».

Апелляция неправомерно переоценила доказательства первой инстанции

Суд первой инстанции:

подробно проанализировал противоречия,

признал свидетелей недоступными,

пришел к оправдательному выводу.

Апелляция, не имея права использовать недопустимые доказательства, фактически изменила доказательственную базу, нарушив ст. 370, 419, 420 УПК.

Кассация не может самостоятельно оценивать доказательства, поскольку:

исключение внесудебных показаний меняет структуру доказательств;

необходимо заново оценить доказательственную совокупность.

Что решил Верховный Суд

Приговор апелляционного суда отменен.

Дело направлено на новое апелляционное рассмотрение.

ВС подчеркнул: при новом рассмотрении необходимо оценивать доказательства без опоры на недопустимые сведения и обеспечить соблюдение прав сторон.

Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

