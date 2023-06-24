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Заступниця міністра економіки Юлії Свириденко проігнорувала скарги бізнесу на корупцію у Нацагентстві з акредитації

У Міністра економіки Юлії Свириденко вирішили закрити очі на звернення бізнесу стосовно корупційних дій голови Національного агентства з акредитації Сергія Костюка.

Обменники будут штрафовать до 17 тысяч грн за незаконный отказ обменять валюту

Народные депутаты предлагают ввести штрафы для обменников за незаконный отказ или установление незаконных ограничений при покупке у граждан долларов или евро.

Кабмин опубликовал изменения по оплате труда госслужащих на прифронтовых территориях

Кабмин решил уточнить, что на полицейских и военнослужащих не распространяются повышенные оклады на территориях активных или возможных боевых действий.

Минюст предлагает изменить правила уплаты судебного сбора по делам о банкротстве, которые увеличат бюджет судебной власти

Бизнесу, находящемуся в судебных процедурах банкротства, могут предоставить право на освобождение от уплаты судебного сбора.

Во исполнение соглашения с МВФ: Депутаты поддержали законопроект об ограничениях на пересмотр госбюджета

Бюджетный комитет рекомендует депутатам одобрить за основу законопроект, которым в частности предлагается вернуть законодательные ограничения на внесение изменений в государственный бюджет.

  1. В мире

Путин подписал закон, разрешающий задерживать россиян за нарушение режима военного положения

16:10, 24 июня 2023
В рф разрешили задерживать на 30 суток за нарушение режима военного положения, который пока не ввели в стране.
Путин подписал закон, разрешающий задерживать россиян за нарушение режима военного положения

В субботу, 24 июня, Путин подписал закон, разрешающий задерживать россиян за нарушение режима военного положения. Об этом сообщают росСМИ.

«Путин подписал закон, позволяющий задерживать на 30 суток за нарушение режима военного положения», – говорится в сообщении.

Как известно, сейчас в России нет военного положения. Введен только режим «контртеррористической операции».

Также закон вводит возможность задержания пассажирского транспорта при отсутствии маршрутной карты до уплаты штрафа.

При несоблюдении норм, установленных законом «О военном положении» , федеральными законами и другими нормативными правовыми актами рф по вопросам военного положения, граждан устанавливается штраф в размере тысячи рублей или административный арест до 30 суток, если эти действия содержат уголовно наказуемое действие. Для должностных лиц штраф составит до 2 тысяч рублей или административный арест на срок до 30 суток.

Напомним, что главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин начал вооруженный бунт в рф. В связи с этим в Москве и области ввели режим "контртеррористической операции".

Добавим, что самолет российского диктатора Путина вылетел из Москвы. Он следует в направлении Санкт-Петербурга. В СМИ предполагают, что российские «элиты» сбегают из Москвы на фоне событий.

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