В рф разрешили задерживать на 30 суток за нарушение режима военного положения, который пока не ввели в стране.

В субботу, 24 июня, Путин подписал закон, разрешающий задерживать россиян за нарушение режима военного положения. Об этом сообщают росСМИ.

«Путин подписал закон, позволяющий задерживать на 30 суток за нарушение режима военного положения», – говорится в сообщении.

Как известно, сейчас в России нет военного положения. Введен только режим «контртеррористической операции».

Также закон вводит возможность задержания пассажирского транспорта при отсутствии маршрутной карты до уплаты штрафа.

При несоблюдении норм, установленных законом «О военном положении» , федеральными законами и другими нормативными правовыми актами рф по вопросам военного положения, граждан устанавливается штраф в размере тысячи рублей или административный арест до 30 суток, если эти действия содержат уголовно наказуемое действие. Для должностных лиц штраф составит до 2 тысяч рублей или административный арест на срок до 30 суток.

Напомним, что главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин начал вооруженный бунт в рф. В связи с этим в Москве и области ввели режим "контртеррористической операции".

Добавим, что самолет российского диктатора Путина вылетел из Москвы. Он следует в направлении Санкт-Петербурга. В СМИ предполагают, что российские «элиты» сбегают из Москвы на фоне событий.

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