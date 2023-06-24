Что нужно делать тем, кто возвращается в ранее подтопленные районы: рекомендации

Минреинтеграции призывает не пользоваться электросетью до полного осушения дома.

Уровень воды в затопленных населенных пунктах в результате подрыва Каховской ГЭС постепенно начинает снижаться. Однако возвращаясь к своим домам, следует соблюдать осторожность. Об этом сообщает Минреинтеграции.

В частности, следует соблюдать такие правила безопасности:

убедитесь, что ваше жилье не получило повреждений и не угрожает обрушением. Также проверьте целостность стекла - его опасные обломки следует убрать;

не пользуйтесь электросетью до полной осушения дома. Электроприборами можно пользоваться только после их тщательной просушки;

все имущество, которое было затоплено, подлежит дезинфекции. Запрещено употреблять продукты, контактировавшие с водой, даже консервацию;

не купайтесь и не находитесь в местах массового отдыха, таких как пляжи, водоемы и т.д.

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