Що треба робити тим, хто повертається до раніше підтоплених районів: рекомендації

Мінреінтеграції закликає не користуватися електромережею до повного осушення будинку.

Рівень води у затоплених населених пунктах внаслідок підриву Каховської ГЕС поступово починає знижуватися. Однак повертаючись до своїх домівок, слід бути обережними. Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Зокрема, слід дотримуватися таких правил безпеки:

переконайтеся, що ваше житло не отримало ушкоджень та не загрожує заваленням. Також перевірте цілісність скла - його небезпечні уламки варто прибрати;

не користуйтеся електромережею до повного осушення будинку. Електроприладами можна користуватися тільки після їх ретельного просушування;

усе майно, яке було затопленим, підлягає дезінфекції. Заборонено вживати продукти, що контактували з водою, навіть консервацію;

не купайтеся та не перебувайте в місцях масового відпочинку, таких як пляжі, водойми тощо.

Раніше ми писали, що на дні Каховського водосховища знайшли козацьку церкву, про яку писав Довженко та малював Шевченко.

Додамо, що місця обміління Каховського водосховища охороняє поліція.

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