Зять Шойгу терміново полетів у Дубай «з робочим візитом»

Олексій Столяров терміново вилетів в Дубай.

Зять міністра оборони рф Шойгу Олексій Столяров терміново вилетів в Дубай. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

«Друзі, всі заходи до дня молоді з моєю участю скасовуються. Сьогодні на зв'язку не буду. Найближчим часом буду з робочим візитом до Дубаї. Всім добрих вихідних», — написав він у сторіс.

Нагадаємо, що ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин розпочав збройний бунт в рф. Через це у Москві й області запровадили режим "контртерористичної операції".

Пригожин заявив, що "Вагнер" захопив всі військові об'єкти Ростова.

Ситуація у Воронезькій області дуже неспокійна. За даними ЗМІ, вагнерівці захопили контроль над усіма військовими об'єктами Воронежа.

Як ми писали, вагнерівці рішуче прямують до Москви, тому там перекривають дороги і виводять військову техніку.

Президент Володимир Зеленський сказав, що росія довго маскувала пропагандою свою слабкість.

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