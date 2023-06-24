Шотландія заявила, що через Brexit недоотримує 3,5 млрд євро щороку

44% шотландських підприємств назвали Brexit головною причиною труднощів у торгівлі за кордоном.

Уряд Шотландії з нагоди сьомої річниці виходу Сполученого Королівства з ЄС опублікував доповідь про економічні наслідки такого кроку, заявивши про відчутні втрати доходів. Звіт опублікований на сайті шотландського уряду.

Дані шотландської Рахункової палати свідчать, що через Brexit у довгостроковій перспективі ВВП Великої Британії знизиться на 4% через Brexit, що для Шотландії означає щорічні збитки в розмірі трьох мільярдів фунтів стерлінгів (3,5 мільярда євро).

Серед інших економічних наслідків – зростання цін на продукти харчування, яке досягло 45-річного максимуму і приблизно третина якого зумовлена Brexit.

44% шотландських підприємств назвали Brexit головною причиною труднощів у торгівлі за кордоном, а 45% туристичних компаній у гірській місцевості та на островах Шотландії повідомили про нестачу персоналу, що виникла внаслідок втрати свободи пересування.

Единбург нарікає, що шотландська економіка, особливо залежна від туризму, значно постраждала від втрати свободи пересування та нових правил Великої Британії щодо економічної міграції.

Як відомо, у 2016 році 62% проголосували за те, щоб залишитися в ЄС, що є найвищим показником по всій Великій Британії за межами Лондона.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.