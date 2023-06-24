Прокуратура повернула громаді Вінниччини 4 гектари землі

Їхня вартість сягає 5,5 мільйонів гривень.

Вінницька обласна прокуратура виконала два рішення Господарського суду Вінницької області про повернення комунальну власність Вендичанської селищної ради 2-х земельних ділянок загальною площею 4 гектари. Їхня вартість сягає 5,5 мільйонів гривень, повідомляє пресслужба прокуратури.

Спірні земельні ділянки у 2019 році було приватизовано внаслідок повторного використання громадянами права на безоплатне отримання у власність землі для ведення особистого селянського господарства, що є порушенням закону та нівелює принцип рівності громадян у своїх правах на землекористування.

Прокуратура в судовому порядку ініціювала повернення земель у власність громади, відтак судом позовні вимоги прокуратури задоволено та на сьогодні рішення реально виконано.

Раніше ми писали, що громаді Києва повернули незаконно захоплену гідроспоруду вздовж берегової лінії парку «Наталка» та Оболонської набережної.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.