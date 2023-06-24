Грузія посилить контроль на кордонах через можливий наплив росіян, — Зурабішвілі

За словами президентки Грузії, вона уважно слідкує за ситуацією в росії.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що у зв'язку з ситуацією в рф на кордоні буде посилено контроль на кордоні. Це пов'язано із можливим напливом росіян. Про це вона написала в Twitter.

"З огляду на можливі нові хвилі міграції, наш кордон має строго контролюватись", - написала Зурабішвілі.

За її словами, вона уважно слідкує за ситуацією в росії.

Нагадаємо, що ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин розпочав збройний бунт в рф. Через це у Москві й області запровадили режим "контртерористичної операції".

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