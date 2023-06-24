Латвія припиняє видачу росіянам усіх типів віз

Латвія не видаватиме гуманітарних та інших віз у зв'язку з подіями в рф, — президент Едгарс Рінкевичс.

Фото: Flickr

Через події в рф влада Латвії ухвалила рішення не видавати російським громадянам жодних віз, зокрема гуманітарних. Про це у Twitter написав обраний президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

"Латвія не видаватиме гуманітарних та інших віз у зв'язку з подіями в росії", – зазначив він.

Крім того, Латвія не змінюватиме обмеження на перетин кордону, які діють для громадян рф з 19 вересня 2022 року.

Рінкевичс додав, що Латвія, Естонія і Литва скоординовано охороняють кордони з росією і Білоруссю, а у разі необхідності ухвалюватимуться спільні рішення.

Нагадаємо, що ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин розпочав збройний бунт в рф. Через це у Москві й області запровадили режим "контртерористичної операції".

Пригожин заявив, що "Вагнер" захопив всі військові об'єкти Ростова.

Ситуація у Воронезькій області дуже неспокійна. За даними ЗМІ, вагнерівці захопили контроль над усіма військовими об'єктами Воронежа.

Як ми писали, вагнерівці рішуче прямують до Москви, тому там перекривають дороги і виводять військову техніку.

Президент Володимир Зеленський сказав, що росія довго маскувала пропагандою свою слабкість.

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