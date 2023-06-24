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  1. В мире

Латвия прекращает выдачу россиянам всех типов виз

15:20, 24 июня 2023
Латвия не будет выдавать гуманитарных и других виз в связи с событиями в рф, — президент Эдгарс Ринкевичс.
Латвия прекращает выдачу россиянам всех типов виз
Фото: Flickr

Из-за событий в рф власти Латвии приняли решение не выдавать российским гражданам никаких виз, в частности гуманитарных. Об этом в Twitter написал избранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Латвия не будет выдавать гуманитарных и других виз в связи с событиями в россии", – отметил он.

Кроме того, Латвия не будет менять ограничения на пересечение границы, которые действуют для граждан рф с 19 сентября 2022 года.

Напомним, что главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин начал вооруженный бунт в рф. В связи с этим в Москве и области ввели режим "контртеррористической операции".

Путин приказал вооруженным силам рф нейтрализовать тех, кто организовал вооруженный мятеж.

Пригожин заявил, что "Вагнер" захватил все военные объекты Ростова.

Также в СМИ писали, что вагнеровцы захватили контроль над всеми военными объектами Воронежа. 

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