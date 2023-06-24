СБУ разоблачила еще 11 интернет-агитаторов, распространявших кремлевскую пропаганду в Украине

В частности, в Киеве контрразведчики СБУ разоблачили жителя столицы, который призывал к «союзу с россией».

Фото: СБУ

Служба безопасности нейтрализовала информационно-подрывную деятельность еще 11 пророссийских интернет-агитаторов в нескольких областях Украины. Об этом сообщает СБУ.

В Киеве:

контрразведчики СБУ разоблачили жителя столицы, призвавшего к «союзу с россией». Для массового распространения такой идеи он создал и лично администрировал несколько групп в Фейсбук, Телеграм и Вайбер.

В Николаеве:

сообщено о подозрении клирику местного храма УПЦ (МП). По данным следствия, он публично призывал верующих религиозной общины поддержать российских оккупантов в войне против Украины.

В Днепропетровской области:

заблокирована подрывная деятельность еще двух вражеских агитаторов. Одним из них оказался сотрудник одного из объектов критической инфраструктуры Днепра, другим – сотрудник авиапредприятия из Кривого Рога.

Злоумышленники в разных соцсетях восхваляли высшее военно-политическое руководство рф и дискредитировали украинских защитников.

В Кировоградской области:

обезврежена сеть интернет-пропагандистов рф, в которую входило 5 жителей региона. Для распространения деструктивного контента была создана собственная платформа в запрещенной соцсети «Одноклассники».

Там злоумышленники называли российскую вооруженную агрессию против Украины «борьбой с фашизмом» и агитировали местных жителей вступать в ряды оккупационных группировок страны-агрессора.

В Виннице:

разоблачены два местных жителя, которые в запрещенной соцсети «Одноклассники» героизировали «подвиги» террористов и предлагали устанавливать памятники Кадырову.

По всем разоблаченным фактам продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступлений и привлечению виновных к ответственности.

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