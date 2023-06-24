Президент Польщі Дуда наказав привести армію у стан підвищеної бойової готовності

Ми постійно стежимо за розвитком подій і уважно контролюємо наші східні кордони, зазначив польский президент.

Президент Польщі Анджей Дуда наказав привести армію у стан підвищеної бойової готовності через події у рф. Про це пишуть польські ЗМІ.

Через заколот у росії Дуда зібрав нараду.

"На тлі поточної ситуації в росії сьогодні вранці ми провели консультації з прем'єр-міністром, міністерством національної оборони і нашими союзниками. Ми постійно стежимо за розвитком подій і уважно контролюємо наші східні кордони", - написав президент Польщі в Twitter.

Нагадаємо, що ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин розпочав збройний бунт в рф. Через це у Москві й області запровадили режим "контртерористичної операції".

Пригожин заявив, що "Вагнер" захопив всі військові об'єкти Ростова.

Ситуація у Воронезькій області дуже неспокійна. За даними ЗМІ, вагнерівці захопили контроль над усіма військовими об'єктами Воронежа.

Як ми писали, вагнерівці рішуче прямують до Москви, тому там перекривають дороги і виводять військову техніку.

Президент Володимир Зеленський сказав, що росія довго маскувала пропагандою свою слабкість.

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