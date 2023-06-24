Президент Польши Дуда отдал приказ привести армию в состояние повышенной боевой готовности

Мы постоянно следим за развитием событий и внимательно контролируем наши восточные границы, отметил польский президент.

Президент Польши Анджей Дуда отдал приказ привести армию в состояние повышенной боевой готовности из-за событий в россии. Об этом пишут польские СМИ.

В связи с мятежем в рф Дуда собрал совещание.

"На фоне текущей ситуации в рф сегодня утром мы провели консультации с премьер-министром, министерством национальной обороны и нашими союзниками. Мы постоянно следим за развитием событий и внимательно контролируем наши восточные границы", – написал президент Польши в Twitter.

Напомним, что главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин начал вооруженный бунт в рф. В связи с этим в Москве и области ввели режим "контртеррористической операции".

Путин приказал вооруженным силам рф нейтрализовать тех, кто организовал вооруженный мятеж.

Пригожин заявил, что "Вагнер" захватил все военные объекты Ростова.

Также в СМИ писали, что вагнеровцы захватили контроль над всеми военными объектами Воронежа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.