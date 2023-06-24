Президент Польши Дуда отдал приказ привести армию в состояние повышенной боевой готовности

Президент Польши Анджей Дуда отдал приказ привести армию в состояние повышенной боевой готовности из-за событий в россии. Об этом пишут польские СМИ.
В связи с мятежем в рф Дуда собрал совещание.
"На фоне текущей ситуации в рф сегодня утром мы провели консультации с премьер-министром, министерством национальной обороны и нашими союзниками. Мы постоянно следим за развитием событий и внимательно контролируем наши восточные границы", – написал президент Польши в Twitter.
Напомним, что главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин начал вооруженный бунт в рф. В связи с этим в Москве и области ввели режим "контртеррористической операции".
Путин приказал вооруженным силам рф нейтрализовать тех, кто организовал вооруженный мятеж.
Пригожин заявил, что "Вагнер" захватил все военные объекты Ростова.
Также в СМИ писали, что вагнеровцы захватили контроль над всеми военными объектами Воронежа.
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