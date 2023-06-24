Зеленский отреагировал на мятеж Пригожина: Слабость россии очевидна

Президент отметил, что россия долго маскировала пропагандой свою слабость.

Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский прокомментировал вооруженный мятеж Пригожина в рф. Как мы писали, вагнеровцы решительно направляются в Москву, поэтому там перекрывают дороги и выводят военную технику.

Президент Украины объяснил, что каждый, кто выбирает путь зла, – разрушает сам себя.

"Каждый, кто выбирает путь зла, - разрушает сам себя.

Посылает колонны военных уничтожать жизнь другой страны - и не может удержать их от бегства и предательства, когда жизнь сопротивляется.

Терроризирует ракетами, а когда их сбивают – унижается, чтобы дали «Шахеды».

Унижает людей и бросает на войну сотни тысяч – чтобы наконец забаррикадироваться в Московской области от тех, кого сам вооружил. россия долго маскировала пропагандой свою слабость и глупость своего правления. А теперь хаоса уже столько, что ни одной ложью его не утаишь. И все это – один человек, который снова и снова пугает 1917 годом, хотя вообще ни к чему другому привести не способен.

Слабость россии очевидна. Полномасштабная слабость. И чем дольше россия будет держать свои войска и наемников на нашей земле, тем больше хаоса, боли и проблем для себя потом получит. Это тоже очевидно. Украина способна оградить Европу от расползания российского зла и хаоса", - сказал Зеленский.

Напомним, что из-за бунта Пригожина в Москве и области ввели режим "контртеррористической операции".

В рф завели дело на Пригожина за "призыв к военному мятежу".

Путин приказал вооруженным силам рф нейтрализовать тех, кто организовал вооруженный мятеж.

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