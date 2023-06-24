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Депутаты поддержали законопроект об отмене 2% налога для бизнеса

15:00, 24 июня 2023
Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики поддержал законопроект об отмене 2% налога для бизнеса, предусмотрев, в том числе, и временное уменьшение размера штрафов для ФЛП за неиспользование РРО.
Депутаты поддержали законопроект об отмене 2% налога для бизнеса

Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендует депутатам принять во втором чтении и в целом законопроект №8401 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения, предусматривающий возобновление документальных проверок бизнеса и штрафов за неприменение кассовых аппаратов и отмену 2% налога для бизнеса.

По словам первого заместителя председателя комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка, законопроект предусматривает документальные проверки налоговой только для тех, кто подпадает под риски.

Депутат добавил, что предусмотрены четкие критерии рисков с учетом военных изменений для плана-графика проведения документальных плановых проверок:

уровень уплаты налога на прибыль ниже на 50% и больше среднеотраслевой;

уровень уплаты НДС ниже на 50% и больше среднеотраслевого;

дебиторская задолженность превышает кредиторскую более чем в 2 раза;

заработная плата начислена/выплачена налоговым агентом меньше средней по региону в соответствующей отрасли (налоговики передают привет всем, кто официально выплачивает минималку).

Указанные критерии рассчитываются по итогам 2021 года.

При этом для прифронтовых территорий оставлен мораторий на проведение проверок.

Также, как и планировалось с 1 августа, будет отменен 2% налог для бизнеса. Предполагается, что налогоплательщики смогут выбрать любую систему при переходе.

«О вопросе применения РРО поддержали позицию малого торгового бизнеса относительно необходимости упрощения формы чека и уменьшения штрафов», - добавил депутат. Речь идет об уменьшении количества информации, которая должна находиться в чеке, что считается главной проблемой при использовании кассовых аппаратов малым и средним бизнесом.

Также предусматривается временное уменьшение штрафов для ФЛП за неиспользование РРО. При этом нардеп Нина Южанина отмечает, что уменьшенные штрафы будут применяться во время военного положения и в течение 2 лет после его отмены, тогда Ярослав Железняк отмечает, что срок действия скидки на штрафы завершится в 2025 году. Ожидается, что штраф за первое нарушение составит 25% стоимости проданных без использования кассового аппарата товаров, а за повторное – 50%.

Изменения, как ожидается, заработают с 1 августа.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», налоговая служба разъяснила, как будет происходить переход бизнеса, который платит 2% налог.

Автор: Ярослав Конощук

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