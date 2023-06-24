Депутати підтримали законопроєкт про скасування 2% податку для бізнесу

Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики підтримав законопроєкт про скасування 2% податку для бізнесу, передбачивши, зокрема і тимчасове зменшення розміру штрафів для ФОПів за невикористання РРО.

Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики рекомендує депутатам ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт №8401 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану, який передбачає відновлення документальних перевірок бізнесу та штрафів за незастосування касових апаратів та скасування 2% податку для бізнесу.

За словами першого заступника голови комітету з питань податкової та митної політики Ярослава Железняка, законопроєкт передбачає документальні перевірки податковою тільки для тих, хто підпадає під ризики.

Депутат додав, що передбачені чіткі критерії ризиків з урахуванням воєнних змін, для плану-графіка проведення документальних планових перевірок:

рівень сплати податку на прибуток нижчий на 50% та більше за середньогалузевий;

рівень сплати ПДВ нижчий на 50% та більше за середньогалузевий;

дебіторська заборгованість перевищує кредиторську більше ніж у 2 рази;

заробітна плата нарахована/виплачена податковим агентом менша середньої по регіону у відповідній галузі(податківці передають привіт усім, хто офіційно виплачує мінімалку).

Зазначені критерії обраховуються за підсумками 2021 року.

При цьому для прифронтових територій залишено мораторій на проведення перевірок.

Також, як і планувалося з 1 серпня буде скасовано 2% податок для бізнесу. Передбачено, що платники податків зможуть обрати будь-яку систему при переході.

«Щодо питання застосування РРО підтримали позицію малого торгівельного бізнесу щодо необхідності спрощення форми чеку та зменшення штрафів», - додав депутат. Йдеться про зменшення кількості інформації, яка має бути в чеку, що вважається головною проблемою при використанні касових апаратів малим та середнім бізнесом.

Також передбачається тимчасове зменшення штрафів для ФОПів за невикористання РРО. При цьому нардеп Ніна Южаніна зазначає, що зменшені штрафи будуть застосовуватися на час воєнного стану та протягом 2 років після його скасування, тоді Ярослав Железняк зазначає, що строк дії знижки на штрафи завершиться у 2025 році. Очікується, що штраф за перше порушення становитиме 25% від вартості проданих без використання касового апарату товарів, а за повторне – 50%.

Зміни планують запровадити з 1 серпня.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», податкова служба роз’яснила, як відбуватиметься перехід бізнесу зі сплати єдиного податку за ставкою 2%.

Автор: Ярослав Конощук

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