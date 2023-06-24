Грузия усилит контроль на границах из-за возможного наплыва россиян, — Зурабишвили

По словам президента Грузии, она внимательно следит за ситуацией в россии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в связи с ситуацией в россии на границе будет усилен контроль на границе. Это связано с возможным наплывом россиян. Об этом она написала в Twitter.

"Учитывая возможные новые волны миграции, наша граница должна строго контролироваться", - написала Зурабишвили.

По ее словам, она пристально следит за ситуацией в рф.

Напомним, что главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин начал вооруженный бунт в рф. В связи с этим в Москве и области ввели режим "контртеррористической операции".

Президент Польши Анджей Дуда отдал приказ привести армию в состояние повышенной боевой готовности.

Латвия прекращает выдачу россиянам всех типов виз.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.