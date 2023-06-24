Прокуратура вернула общине Винниччины 4 гектара земли

Их стоимость достигает 5,5 млн гривен.

Винницкая областная прокуратура выполнила два решения Хозяйственного суда Винницкой области о возвращении коммунальной собственности Вендичанского поселкового совета 2-х земельных участков общей площадью 4 гектара. Их стоимость составляяет 5,5 млн гривен, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Спорные земельные участки в 2019 году были приватизированы в результате повторного использования гражданами права на безвозмездное получение в собственность земли для ведения личного крестьянского хозяйства, что является нарушением закона и нивелирует принцип равенства граждан в своих правах на землепользование.

Прокуратура в судебном порядке инициировала возврат земель в собственность общины, следовательно судом исковые требования прокуратуры удовлетворены и сегодня решение реально выполнено.

Ранее сообщалось, что общине Киева вернули незаконно захваченное гидросооружение вдоль береговой линии парка «Наталка» и Оболонской набережной.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.