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  1. В Украине

Прокуратура вернула общине Винниччины 4 гектара земли

23:29, 24 июня 2023
Их стоимость достигает 5,5 млн гривен.
Прокуратура вернула общине Винниччины 4 гектара земли

Винницкая областная прокуратура выполнила два решения Хозяйственного суда Винницкой области о возвращении коммунальной собственности Вендичанского поселкового совета 2-х земельных участков общей площадью 4 гектара. Их стоимость составляяет 5,5 млн гривен, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Спорные земельные участки в 2019 году были приватизированы в результате повторного использования гражданами права на безвозмездное получение в собственность земли для ведения личного крестьянского хозяйства, что является нарушением закона и нивелирует принцип равенства граждан в своих правах на землепользование.

Прокуратура в судебном порядке инициировала возврат земель в собственность общины, следовательно судом исковые требования прокуратуры удовлетворены и сегодня решение реально выполнено.

Ранее сообщалось, что общине Киева вернули незаконно захваченное гидросооружение вдоль береговой линии парка «Наталка» и Оболонской набережной. 

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