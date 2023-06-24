Зять Шойгу срочно улетел в Дубай «с рабочим визитом»

Алексей Столяров срочно вылетел в Дубай.

Зять министра обороны рф Шойгу Алексей Столяров срочно вылетел в Дубай. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Друзья, все мероприятия ко дню молодежи с моим участием отменяются. Сегодня на связи не буду. В ближайшее время буду с рабочим визитом в Дубай. Всем хороших выходных», - написал он в сторону.

Напомним, что главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин начал вооруженный бунт в рф. В связи с этим в Москве и области ввели режим "контртеррористической операции".

Путин приказал вооруженным силам рф нейтрализовать тех, кто организовал вооруженный мятеж.

Пригожин заявил, что "Вагнер" захватил все военные объекты Ростова.

Также в СМИ писали, что вагнеровцы захватили контроль над всеми военными объектами Воронежа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.