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Які виплати отримуватимуть особи з інвалідністю ІІ групи: оприлюднено розміри пенсій

00:00, 25 червня 2023
Яку грошову допомогу по інвалідності отримують люди з інвалідністю ІІ групи.
Які виплати отримуватимуть особи з інвалідністю ІІ групи: оприлюднено розміри пенсій

Стало відомо, скільки мають отримувати українці з другою групою інвалідності. Про це розповів голова правління Пенсійного фонду Євген Капінус, передає «ТСН».

Розмір «страхової» пенсії за інвалідністю із солідарної системи обчислюється у відсотках розміру пенсії за віком залежно від групи інвалідності, і для II групи становить 90% пенсії за віком.

Мінімальні розміри пенсійних виплат по інвалідності для осіб, які не працюють, з інвалідністю ІІ – 2 100 грн, а для осіб, що працюють, з інвалідністю ІІ групи – 2093 грн.

Розмір пенсії з інвалідності військовослужбовцям встановлюється у відсотках їх грошового забезпечення і залежить від причини інвалідності.

Особам з інвалідністю II групи внаслідок війни пенсія призначається у вигляді 80% сум грошового забезпечення.

Іншим особам з інвалідністю II групи пенсія призначається у вигляді 60% сум грошового забезпечення.

Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути меншою за 525% ПМ, з 01.12.2022 – 10 988,25 грн (2093 х 525%).

Пенсії по інвалідності постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи призначаються у розмірі відшкодування фактичних збитків виходячи із заробітної плати, отриманої людиною в зоні відчуження у 1986-1990 роках, або з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня.

Розмір пенсії за інвалідністю, яка настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи для осіб з другою групою інвалідності не може бути меншою за 5472 грн.

Мінімальний розмір пенсійної виплати для осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи з числа учасників ліквідації не може бути нижчим за 80% (від 01.03.2023 – 10 700,97 грн (13 376,21 х 80%).

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