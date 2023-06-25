Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Заступниця міністра економіки Юлії Свириденко проігнорувала скарги бізнесу на корупцію у Нацагентстві з акредитації

У Міністра економіки Юлії Свириденко вирішили закрити очі на звернення бізнесу стосовно корупційних дій голови Національного агентства з акредитації Сергія Костюка.

Обменники будут штрафовать до 17 тысяч грн за незаконный отказ обменять валюту

Народные депутаты предлагают ввести штрафы для обменников за незаконный отказ или установление незаконных ограничений при покупке у граждан долларов или евро.

Кабмин опубликовал изменения по оплате труда госслужащих на прифронтовых территориях

Кабмин решил уточнить, что на полицейских и военнослужащих не распространяются повышенные оклады на территориях активных или возможных боевых действий.

Минюст предлагает изменить правила уплаты судебного сбора по делам о банкротстве, которые увеличат бюджет судебной власти

Бизнесу, находящемуся в судебных процедурах банкротства, могут предоставить право на освобождение от уплаты судебного сбора.

Во исполнение соглашения с МВФ: Депутаты поддержали законопроект об ограничениях на пересмотр госбюджета

Бюджетный комитет рекомендует депутатам одобрить за основу законопроект, которым в частности предлагается вернуть законодательные ограничения на внесение изменений в государственный бюджет.

  1. В Украине
  2. / Общество

Какие выплаты будут получать лица с инвалидностью ІІ группы: обнародованы размеры пенсий

00:00, 25 июня 2023
Какую денежную помощь по инвалидности получают люди с инвалидностью II группы?
Какие выплаты будут получать лица с инвалидностью ІІ группы: обнародованы размеры пенсий

Стало известно, сколько должны получать украинцы со второй группой инвалидности. Об этом рассказал глава правления Пенсионного фонда Евгений Капинус, передает «ТСН».

Размер «страховой» пенсии по инвалидности по солидарной системе исчисляется в процентах размера пенсии по возрасту в зависимости от группы инвалидности и для II группы составляет 90% пенсии по возрасту.

Минимальные размеры пенсионных выплат по инвалидности для неработающих лиц с инвалидностью ІІ – 2 100 грн, а для лиц, работающих с инвалидностью ІІ группы – 2093 грн.

Размер пенсии по инвалидности военнослужащим устанавливается в процентах к их денежному обеспечению и зависит от причины инвалидности.

Лицам с инвалидностью II группы в результате войны пенсия назначается в размере 80% сумм денежного довольствия.

Другим лицам с инвалидностью II группы пенсия назначается в размере 60% сумм денежного довольствия.

Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью в результате войны не может быть менее 525% ПМ, с 01.12.2022 – 10 988,25 грн (2093 х 525%).

Пенсии по инвалидности пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы назначаются в размере возмещения фактических убытков исходя из заработной платы, полученной человеком в зоне отчуждения в 1986-1990 годах, или пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января.

Размер пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы для лиц со второй группой инвалидности не может быть менее 5472 грн.

Минимальный размер пенсионной выплаты для лиц с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы из числа участников ликвидации не может быть ниже 80% (от 01.03.2023 – 10 700,97 грн (13 376,21 х 80%).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Яна Глущенко
    Яна Глущенко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду