Какие выплаты будут получать лица с инвалидностью ІІ группы: обнародованы размеры пенсий

Какую денежную помощь по инвалидности получают люди с инвалидностью II группы?

Стало известно, сколько должны получать украинцы со второй группой инвалидности. Об этом рассказал глава правления Пенсионного фонда Евгений Капинус, передает «ТСН».

Размер «страховой» пенсии по инвалидности по солидарной системе исчисляется в процентах размера пенсии по возрасту в зависимости от группы инвалидности и для II группы составляет 90% пенсии по возрасту.

Минимальные размеры пенсионных выплат по инвалидности для неработающих лиц с инвалидностью ІІ – 2 100 грн, а для лиц, работающих с инвалидностью ІІ группы – 2093 грн.

Размер пенсии по инвалидности военнослужащим устанавливается в процентах к их денежному обеспечению и зависит от причины инвалидности.

Лицам с инвалидностью II группы в результате войны пенсия назначается в размере 80% сумм денежного довольствия.

Другим лицам с инвалидностью II группы пенсия назначается в размере 60% сумм денежного довольствия.

Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью в результате войны не может быть менее 525% ПМ, с 01.12.2022 – 10 988,25 грн (2093 х 525%).

Пенсии по инвалидности пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы назначаются в размере возмещения фактических убытков исходя из заработной платы, полученной человеком в зоне отчуждения в 1986-1990 годах, или пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января.

Размер пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы для лиц со второй группой инвалидности не может быть менее 5472 грн.

Минимальный размер пенсионной выплаты для лиц с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы из числа участников ликвидации не может быть ниже 80% (от 01.03.2023 – 10 700,97 грн (13 376,21 х 80%).

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