Иран вслед за Казахстаном отказался помогать Путину

Иран назвал попытку вооруженного мятежа внутренним делом России.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что происходящие в рф события являются внутренним делом этой страны. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на МИД Тегерана.

«Представитель МИД Насер Канаани назвал инцидент в россии внутренним делом этой страны и добавил, что Иран поддерживает верховенство закона в российской федерации», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Путин позвонил президенту Казахстана Токаеву, а тот ответил, что все происходящее – внутреннее дело россии.

Также сообщается, что следующие 24 часа будут решающими для Путина.

А еще диктатор подписал закон, разрешающий задерживать россиян за нарушение режима военного положения.

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