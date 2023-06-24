Путін зателефонував до президента Казахстану Токаєва , а той відповів, що все, що відбувається, − внутрішня справа росії

Токаєв заявив, що «конституційний порядок і верховенство закону є неодмінною умовою підтримки правопорядку в країні» і що це «є основою безпеки суспільства і його успішного розвитку».

Путін зателефонував президенту Казахстану, щоб доповісти про те, що відбувається в рф, але той відповів, що «це внутрішня справа росії». Про це йдеться на сайті президента Казахстану.

«Президент Касим-Жомарт Токаєв переговорив телефоном із президентом росії. Путін поінформував про ситуацію в країні.

Касим-Жомарт Токаєв зазначив, що події, які відбуваються, − це внутрішня справа росії», — цитує пресслужба.

Також повідомляється, що Токаєв заявив, що «конституційний порядок і верховенство закону є неодмінною умовою підтримки правопорядку в країні» і що це «є основою безпеки суспільства і його успішного розвитку».

Як відомом, Путін також зателефонував самопроголошеному президенту Білорусі Лукашенку і президенту Узбекистану Шавкату Мірзієєву.

Нагадаємо, що ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин розпочав збройний бунт в рф. Через це у Москві й області запровадили режим "контртерористичної операції".

Пригожин заявив, що "Вагнер" захопив всі військові об'єкти Ростова.

Ситуація у Воронезькій області дуже неспокійна. За даними ЗМІ, вагнерівці захопили контроль над усіма військовими об'єктами Воронежа.

Як ми писали, вагнерівці рішуче прямують до Москви, тому там перекривають дороги і виводять військову техніку.

Президент Володимир Зеленський сказав, що росія довго маскувала пропагандою свою слабкість.

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