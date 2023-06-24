Путин позвонил президенту Казахстана Токаеву, а тот ответил, что все происходящее – внутреннее дело россии

Токаев заявил, что «конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержки правопорядка в стране» и что это «основа безопасности общества и его успешного развития».

Путин позвонил президенту Казахстана, чтобы доложить о том, что происходит в рф, но тот ответил, что «это внутреннее дело россии». Об этом идет речь на сайте президента Казахстана.

«Президент Касим-Жомарт Токаев переговорил по телефону с президентом рф. Путин проинформировал ситуацию в стране.

Касим-Жомарт Токаев отметил, что происходящие события – это внутреннее дело россии», — цитирует прессслужба.

Также сообщается, что Токаев заявил, что «конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержки правопорядка в стране» и что это «основа безопасности общества и его успешного развития».

Как известно, Путин также позвонил по телефону самопровозглашённому президенту Беларуси Лукашенко и президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву.

Напомним, что главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин начал вооруженный бунт в рф. В связи с этим в Москве и области ввели режим "контртеррористической операции".

Путин приказал вооруженным силам рф нейтрализовать тех, кто организовал вооруженный мятеж.

Пригожин заявил, что "Вагнер" захватил все военные объекты Ростова.

Также в СМИ писали, что вагнеровцы захватили контроль над всеми военными объектами Воронежа.

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