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Наступні 24 години будуть вирішальними для Путіна, — ЗМІ

16:45, 24 червня 2023
Диктатор зіткнувся з найсерйознішою загрозою своїй владі за всі 23 роки керування ядерною державою.
Наступні 24 години будуть вирішальними для Путіна, — ЗМІ

Російський диктатор Путін ризикує втратити владу, наступні 24 години мають вирішальне значення. Про це повідомляє CNN.

«Російський президент зіткнувся з найсерйознішою загрозою своїй владі за всі 23 роки керування ядерною державою. І приголомшливо спостерігати, як видимість тотального контролю, яку він підтримував увесь цей час, – головна перевага його автократії – руйнується за одну ніч.

Це було і неминуче, і неможливо. Неминучим, оскільки неправильне з точки зору менеджменту ведення війни означало, що тільки така однорідно закрита і несприйнятлива до критики система, як кремль, може пережити таку жахливу авантюру. 

А неможливо, оскільки критики Путіна просто зникають, або випадають з вікон, або жорстоко труяться. Проте зараз п'ята за чисельністю армія світу зіткнулася з тим, що братовбивство – спрямування зброї на своїх товаришів по службі – єдине, що може врятувати московську еліту від краху», — зазначає видання.

СNN підкреслює, що Путіна настільки звикли вважати «майстерним тактиком», що перші заяви Пригожина розцінювались як спроба диктатора «тримати в напрузі» своїх генералів.

Цілком імовірно, що підрозділи «Вагнера» планували це протягом певного часу. Виправдання для повстання з'явилося спонтанно – нібито авіаудар по табору «Вагнера» в лісі. Сили найманців дуже швидко зібралися і просунулися до Ростова. Це важко зробити спонтанно за один день.

«Можливо, Пригожин мріяв, що зможе підштовхнути Путіна до зміни керівництва міністерства оборони рф. Але звернення Путіна в суботу вранці знищило цю перспективу. Тепер перед російською елітою стоїть екзистенційний вибір – між режимом президента, що хитається, і темним, найманим Франкенштейном, якого вона створила для виконання брудної роботи, і який обернувся проти своїх господарів.

Україна, ймовірно, святкуватиме катастрофічну невчасність цього заколоту. Він, ймовірно, змінить хід війни на користь Києва. Але повстання рідко закінчуються в росії – чи деінде – з тими результатами, яких вони прагнули досягти. Усунення царя Миколи II у 1917 році в росії обернулося більшовицькою революцією, Леніним, а потім і Радянською імперією.

По мірі того, як розігрується ця рідкісна якобінська драма російської людської слабкості, не обов'язково, що за нею послідує покращення. Пригожин може не перемогти, а "стовпи" Кремля можуть не зруйнуватися. Але ослаблений Путін може робити ірраціональні речі, щоб довести свою силу», — йдеться у повідомленні.

Однак Путін може бути нездатним «прийняти логіку поразки» на фронтах в Україні в найближчі місяці. 

Водночас, як наголошує видання, неможливо уявити, що з цього моменту путінський режим коли-небудь повернеться до своїх попередніх «висот» щодо тотального контролю. І неминуче, що попереду ще більше потрясінь і змін.

Нагадаємо, що ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин розпочав збройний бунт в рф. Через це у Москві й області запровадили режим "контртерористичної операції". 

Додамо, що літак російського диктатора Путіна вилетів із Москви. Він прямує у напрямку Санкт-Петербурга. У ЗМІ припускають, що російські «еліти» тікають з Москви на тлі подій.

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