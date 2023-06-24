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  1. В мире

Следующие 24 часа будут решающими для Путина, — СМИ

16:45, 24 июня 2023
Диктатор столкнулся с серьезнейшей угрозой своей власти за все 23 года управления ядерным государством.
Следующие 24 часа будут решающими для Путина, — СМИ

Российский диктатор Путин рискует потерять власть, следующие 24 часа имеют решающее значение. Об этом сообщает CNN.

«Российский президент столкнулся с серьезнейшей угрозой своей власти за все 23 года управления ядерным государством. И потрясающе наблюдать, как видимость тотального контроля, которую он поддерживал все это время – главное преимущество его автократии – рушится за одну ночь.

Это было и неизбежно, и невозможно. Неизбежным, поскольку неправильное с точки зрения менеджмента ведение войны означало, что только такая однородно закрытая и невосприимчивая к критике система, как кремль, может пережить такую ужасную авантюру.

А невозможно, поскольку критики Путина просто исчезают, либо выпадают из окон, либо жестоко травятся. Однако сейчас пятая по численности армия мира столкнулась с тем, что братоубийство – направление оружия на своих сослуживцев – единственное, что может спасти московскую элиту от краха», — отмечает издание.

СNN подчеркивает, что Путина настолько привыкли считать «искусным тактиком», что первые заявления Пригожина расценивались как попытка диктатора «держать в напряжении» своих генералов.

По всей вероятности, подразделения «Вагнера» планировали это в течение определенного времени. Оправдание восстания появилось спонтанно – якобы авиаудар по лагерю «Вагнера» в лесу. Силы наемников очень быстро собрались и продвинулись в Ростов. Это трудно сделать самопроизвольно за один день.

«Возможно, Пригожин мечтал, что сможет подтолкнуть Путина к смене руководства министерства обороны рф. Но обращение Путина в субботу утром уничтожило эту перспективу. Теперь перед российской элитой стоит экзистенциальный выбор – между шатающимся режимом президента и темным, наемным Франкенштейном, которого она создала для выполнения грязной работы, и который обернулся против своих хозяев.

Украина, вероятно, будет праздновать катастрофическое несвоевременность этого мятежа. Он, вероятно, изменит ход войны в пользу Киева. Но восстания редко заканчиваются в России – или где-либо – с теми результатами, которых они стремились достичь. Устранение царя Николая II в 1917 году в россии обернулось большевистской революцией, Лениным, а затем и Советской империей.

По мере того, как разыгрывается эта редкая якобинская драма русской человеческой слабости, не обязательно, что за ней последует улучшение. Пригожин может не победить, а "столбы" Кремля могут не разрушиться. Но ослабленный Путин может делать иррациональные вещи, чтобы доказать свою силу», – говорится в сообщении.

Однако Путин может оказаться неспособным «принять логику поражения» на фронтах в Украине в ближайшие месяцы.

В то же время, как отмечает издание, невозможно представить, что с этого момента путинский режим когда-нибудь вернется к своим предыдущим «высотам» относительно тотального контроля. И неизбежно, что впереди еще больше потрясений и перемен.

Напомним, что главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин начал вооруженный бунт в рф. В связи с этим в Москве и области ввели режим "контртеррористической операции".

Добавим, что самолет российского диктатора Путина вылетел из Москвы. Он следует в направлении Санкт-Петербурга. В СМИ предполагают, что российские «элиты» сбегают из Москвы на фоне событий.

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