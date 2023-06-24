Российские военные в боях с «вагнеровцами» потеряли три вертолета и самолет

Речь идет о воздушном командном пункте Ил-22М, о двух вертолете Ми-8 и одном вертолете Ми-35.

Российские военные потеряли в ходе конфликта с боевиками ЧВК Вагнера три вертолета и самолет. Об этом сообщает аналитический проект Oryx.

По подсчетам проекта, речь идет о воздушном командном пункте Ил-22М, о двух вертолете Ми-8 и одном вертолете Ми-35. Все они были уничтожены.

Кроме того, ЧВК, как утверждается, захватила военный «Камаз» и бронеавтомобиль «Тигр». У самих наемников был уничтожен, по мнению Oryx, один автомобиль УАЗ.

Напомним, что главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин начал вооруженный бунт в рф. В связи с этим в Москве и области ввели режим "контртеррористической операции".

Ранее мы писали, что Москва готовится к осаде – введен режим контртеррористической операции.

Вагнеровцы решительно направляются в Москву, поэтому там перекрывают дороги и выводят военную технику.

Добавим, что в Воронеже бьют по жилым кварталам: есть прилет во дворе, видео.

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