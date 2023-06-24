Кабмин опубликовал изменения по оплате труда госслужащих на прифронтовых территориях

Кабмин решил уточнить, что на полицейских и военнослужащих не распространяются повышенные оклады на территориях активных или возможных боевых действий.

Как известно, 25 апреля 2023 года Кабмин принял постановление №391 по оплате труда госслужащих и работников органов местного самоуправления на территориях, где ведутся или еще недавно велись боевые действия.

Настоящее постановление устанавливает коэффициенты для повышения размера зарплаты государственным служащим, работающим на территориях, где ведутся активные боевые действия (должностные оклады определяются с учетом коэффициента 2) и на территориях возможных боевых действий (должностные оклады определяются с учетом коэффициента 1,5).

Решение правительства должно охватывать работников аппарата судов и других госслужащих. Однако на практике бюджет ограничен, и как выполнять постановление Кабмина ни в Министерстве финансов, ни в Государственной судебной администрации сказать не могли.

Например, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Министерство финансов считает, что дополнительные деньги на выполнение постановления №391 нужно искать в бюджете самой судебной власти. ГСА же в очередной раз подтвердило, что указанные средства найти в судебной власти практически невозможно из-за отсутствия «лишних» средств.

Однако 16 июня Кабмин решил внести изменения в это «сложно выполняемое» постановление (изменения утверждены постановлением КМУ от 16 июня 2023 г. №612).

Во-первых, Кабмин решил уточнить, что на повышенные коэффициенты точно не стоит рассчитывать полицейским и военнослужащим.

Так, если ранее было предусмотрено, что коэффициенты 2 и 1,5 применяются к должностным окладам «работников государственных органов», работающих на территориях активных и возможных боевых действий, то теперь подчеркивается «кроме работников государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами; военнослужащих; лиц рядового и начальствующего и полицейских».

Следовательно, полиция и военнослужащие, хоть и не были изначально предусмотрены как субъекты получения повышенных должностных окладов, теперь точно исключены из этого перечня Кабмином.

Также Кабмин уточнил, что заработная плата работникам государственных органов начисляется с учетом повышенных размеров должностных окладов, определенных и утвержденных в штатном расписании соответствующего государственного органа.

То есть они должны быть в штатном расписании.

Далее Кабмин изложил в новой подпункт 3.

Так, если для изменений было определено, что для целей этого постановления расположение рабочего места работника определяется руководителем государственного органа (руководителем государственной службы) путем утверждения соответствующего перечня работников, осуществляющих свои полномочия непосредственно на территории возможных или активных боевых действий, то теперь этот пункт звучит иначе:

«Для целей этого постановления расположение рабочего места работника определяется руководителем государственного органа (руководителем государственной службы, субъектом назначения) путем утверждения соответствующего перечня работников, осуществляющих свои полномочия непосредственно на территориях, на которых ведутся боевые действия;

работникам государственных органов, которые включены в перечень, предусмотренный абзацем первым настоящего подпункта, за периоды работы на территориях, не включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией, утвержденного Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных , начисление заработной платы производится исходя из должностных окладов, определенных законодательством».

Следовательно, если работник сначала находился на территории, где не велись боевые действия, а затем попал на территорию, где они ведутся, то он получит повышенный коэффициент только за тот период, когда он оказался на прифронтовой территории.

Кроме того, внесены изменения в подпункт 4. Слова «возможных или активных боевых действий» заменили словами «на которых ведутся (велись) боевые действия».

Следовательно, теперь работникам государственных органов, непосредственно осуществляющих свои полномочия на территориях, на которых ведутся боевые действия, и которым повышаются размеры должностных окладов на указанные коэффициенты, другие выплаты за работу с особыми условиями труда, определенные актами Кабинета Министров Украины, не устанавливаются

В целом изменения не дают ответа на основной вопрос – где брать средства на выплату повышенных окладов с учетом коэффициентов.

Автор: Наталья Мамченко

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