Кабмін опублікував зміни щодо оплати праці держслужбовців на прифронтових територіях

Кабмін вирішив уточнити, що на поліцейських та військовослужбовців не розповсюджуються підвищені оклади на територіях активних чи можливих бойових дій.

Як відомо, 25 квітня 2023 року Кабмін ухвалив постанову №391 щодо оплати праці держслужбовців та працівників органів місцевого самоврядування на територіях, де ведуться чи ще нещодавно велися бойові дії.

Ця постанова встановлює коефіцієнти для підвищення розміру зарплати державним службовцям, що працюють на територіях, де ведуться активні бойові дії (посадові оклади визначаються з урахуванням коефіцієнта 2) та на територіях можливих бойових дій (посадові оклади визначаються з урахуванням коефіцієнта 1,5).

Рішення Уряду мало б охоплювати працівників апарату судів та інших держслужбовців. Однак на практиці бюджет є обмеженим, і як виконувати постанову Кабміну ані у Міністерстві фінансів, ані у Державній судовій адміністрації сказати не могли.

Наприклад, як раніше писала «Судово-юридична газета» Міністерство фінансів вважає, що додаткові гроші на виконання постанови № 391 потрібно шукати в бюджеті самої судової влади. ДСА ж вчергове підтвердило, що зазначені кошти відшукати в судовій владі практично неможливо через відсутність «зайвих» коштів.

Однак 16 червня Кабмін вирішив внести зміни до цієї «складно виконуваної» постанови (зміни затверджені постановою КМУ від 16 червня 2023 р. №612).

По-перше, Кабмін вирішив уточнити, що на підвищені коефіцієнти точно не варто розраховувати поліцейським та військовослужбовцям.

Так, якщо раніше було передбачено, що коефіцієнти 2 та 1,5 застосовуються до посадових окладів «працівників державних органів», які працюють на територіях активних та можливих бойових дій, то тепер підкреслюється «крім працівників державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами; військовослужбовців; осіб рядового і начальницького складу та поліцейських».

Отже, поліція і військовослужбовці, хоча й не були з самого початку передбачені як суб’єкти отримання підвищених посадових окладів, тепер точно виключені з цього переліку Кабміном.

Також Кабмін уточнив, що заробітна плата працівникам державних органів нараховується з урахуванням підвищених розмірів посадових окладів, які визначені та затверджені у штатному розписі відповідного державного органу.

Тобто, вони мають бути у штатному розписі.

Далі, Кабмін виклав у новій підпункт 3.

Так, якщо до змін було визначено, що для цілей цієї постанови розташування робочого місця працівника визначається керівником державного органу (керівником державної служби) шляхом затвердження відповідного переліку працівників, які здійснюють свої повноваження безпосередньо на території можливих чи активних бойових дій, то тепер цей пункт звучить інакше:

«Для цілей цієї постанови розташування робочого місця працівника визначається керівником державного органу (керівником державної служби, суб’єктом призначення) шляхом затвердження відповідного переліку працівників, які здійснюють свої повноваження безпосередньо на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії;

працівникам державних органів, які включені до переліку, передбаченого абзацом першим цього підпункту, за періоди роботи на територіях, які не включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, нарахування заробітної плати проводиться виходячи з посадових окладів, визначених законодавством».

Отже, якщо працівник спочатку знаходився на території, де не велися бойові дії, а потім потрапив на територію, де вони ведуться, то він отримає підвищений коефіцієнт лише за той період, коли опинився на прифронтовій території.

Крім того, внесені зміни до підпункту 4. Слова «можливих чи активних бойових дій» замінили словами «на яких ведуться (велися) бойові дії».

Отже, тепер працівникам державних органів, які безпосередньо здійснюють свої повноваження на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, та яким підвищуються розміри посадових окладів на вказані коефіцієнти, інші виплати за роботу з особливими умовами праці, визначені актами Кабінету Міністрів України, не встановлюються.

В цілому, зміни не дають відповіді на основне питання – де брати кошти на виплату підвищених окладів з урахуванням коефіцієнтів.

Автор: Наталя Мамченко

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