В Москве эвакуировали посетителей Третьяковской галереи: видео

Из здания Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке в Москве были эвакуированы посетители. Об этом сообщают росСМИ.
Также эвакуировали посетителей дома культуры «ГЭС-2», Мега Била Дача и ТЦ «Квартал».
Видео суеты в заведениях показали на видео.
Ранее мы писали, что Москва готовится к осаде – введен режим контртеррористической операции.
Вагнеровцы решительно направляются в Москву, поэтому там перекрывают дороги и выводят военную технику.
Добавим, что в Воронеже бьют по жилым кварталам: есть прилет во дворе, видео.
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