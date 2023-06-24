В Москве эвакуировали посетителей Третьяковской галереи: видео

Также эвакуировали посетителей дома культуры «ГЭС-2», Мега Била Дача и ТЦ «Квартал».

Из здания Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке в Москве были эвакуированы посетители. Об этом сообщают росСМИ.

Также эвакуировали посетителей дома культуры «ГЭС-2», Мега Била Дача и ТЦ «Квартал».

Видео суеты в заведениях показали на видео.

Ранее мы писали, что Москва готовится к осаде – введен режим контртеррористической операции.

Вагнеровцы решительно направляются в Москву, поэтому там перекрывают дороги и выводят военную технику.

Добавим, что в Воронеже бьют по жилым кварталам: есть прилет во дворе, видео.

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