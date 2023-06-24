У Москві евакуювали відвідувачів Третяковської галереї: відео

Також евакуювали відвідувачів будинку культури «ГЕС-2», Мега Біла Дача та ТЦ «Квартал».

З будівлі Третьяковської галереї в Лаврушинському провулку в Москві евакуюювали відвідувачів. Про це повідомляють росЗМІ.

Також евакуювали відвідувачів будинку культури «ГЕС-2», Мега Біла Дача та ТЦ «Квартал».

Відео метушні в закладах показали на відео.

Раніше ми писали, що Москва готується до облоги – введено режим контртерористичної операції.

Вагнерівці рішуче прямують до Москви, тому там перекривають дороги і виводять військову техніку.

Додамо, що у Воронежі б'ють по житлових кварталах: є «приліт» у дворі, відео.

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