Вступна кампанія-2023: які документи потрібні абітурієнтам

У 2023 році документи на вступ до вищих навчальних закладів приймаються через електронний кабінет вступника.

Вже другий рік поспіль вступна кампанія в Україні проходить в умовах війни. Проте вищі навчальні заклади продовжують набір абітурієнтів. Після проходження конкурсу для зарахування вступникам потрібно надати документи, повідомляє Міністерство освіти та науки України.

Після складання мультипредметного тесту абітурієнтам потрібно обов'язково створити електронний кабінет. Реєстрація розпочинається 1 липня 2023 року. Кабінети працюватимуть до 30 листопада.

До створеного електронного кабінету потрібно завантажити такі документи:

документ про освіту (атестат, свідоцтво);

номер, PIN-код сертифіката ЗНО (НМТ);

серія та номер посвідчення особи (паспорт, код ІПН);

документи, які дають право на вступ за спеціальними умовами, за наявності.

Коли конкурсний відбір закінчиться, абітурієнти повинні принести до університетів документи для зарахування на навчання. Зокрема, потрібно подати:

заяву, підписану вступником (її можна роздрукувати з електронного кабінету);

копії документа, що посвідчує особу;

копію військово-облікового документа (для хлопців);

копію документа про освіту, на основі якого здійснюється вступ (атестат та додаток до нього);

у разі наявності спеціальних умов вступу - копії документів, що їх підтверджують;

інші документи, передбачені правилами прийому конкретного закладу.

Також потрібно мати сертифікат про проходження НМТ чи ЗНО та фотокартки розміром 3х4.

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