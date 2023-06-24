Вступительная кампания-2023: какие документы нужны абитуриентам

Уже второй год вступительная кампания в Украине проходит в условиях войны. Однако высшие учебные заведения продолжают набор абитуриентов. После прохождения конкурса для зачисления поступающим нужно предоставить документы, сообщает Министерство образования и науки Украины.
После сдачи мультипредметного теста абитуриентам нужно обязательно создать электронный кабинет. Регистрация начинается с 1 июля 2023 года. Кабинеты будут работать до 30 ноября.
В созданный электронный кабинет нужно загрузить следующие документы:
- документ об образовании (аттестат, свидетельство);
- номер, PIN-код сертификата ЗНО (НМТ);
- серия и номер удостоверения личности (паспорт, код ИНН);
- документы, которые дают право на поступление по специальным условиям, при наличии.
По окончании конкурсного отбора абитуриенты должны принести в университеты документы для зачисления на обучение. В частности, нужно подать:
- заявление, подписанное абитуриентом (его можно распечатать из электронного кабинета);
- копии документа, удостоверяющего личность;
- копию военно-учетного документа (для парней);
- копию документа об образовании, на основе которого осуществляется поступление (аттестат и приложение к нему);
- в случае наличия специальных условий поступления - копии подтверждающих их документов;
- другие документы, предусмотренные правилами приема конкретного учреждения.
Также нужно иметь сертификат о прохождении НМТ или ВНО и фотографии размером 3х4.
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