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  1. В Украине

Вступительная кампания-2023: какие документы нужны абитуриентам

22:00, 24 июня 2023
В 2023 году документы на поступление в высшие учебные заведения принимаются через электронный кабинет поступающего.
Вступительная кампания-2023: какие документы нужны абитуриентам

Уже второй год вступительная кампания в Украине проходит в условиях войны. Однако высшие учебные заведения продолжают набор абитуриентов. После прохождения конкурса для зачисления поступающим нужно предоставить документы, сообщает Министерство образования и науки Украины.

После сдачи мультипредметного теста абитуриентам нужно обязательно создать электронный кабинет. Регистрация начинается с 1 июля 2023 года. Кабинеты будут работать до 30 ноября.

В созданный электронный кабинет нужно загрузить следующие документы:

  • документ об образовании (аттестат, свидетельство);
  • номер, PIN-код сертификата ЗНО (НМТ);
  • серия и номер удостоверения личности (паспорт, код ИНН);
  • документы, которые дают право на поступление по специальным условиям, при наличии.

По окончании конкурсного отбора абитуриенты должны принести в университеты документы для зачисления на обучение. В частности, нужно подать:

  • заявление, подписанное абитуриентом (его можно распечатать из электронного кабинета);
  • копии документа, удостоверяющего личность;
  • копию военно-учетного документа (для парней);
  • копию документа об образовании, на основе которого осуществляется поступление (аттестат и приложение к нему);
  • в случае наличия специальных условий поступления - копии подтверждающих их документов;
  • другие документы, предусмотренные правилами приема конкретного учреждения.

Также нужно иметь сертификат о прохождении НМТ или ВНО и фотографии размером 3х4.

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