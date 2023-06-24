Російські військові у боях з «вагнерівцями» втратили три вертольоти і літак

Йдеться про повітряний командний пункт Іл-22М, про два вертольоти Мі-8 і один вертольот Мі-35.

Російські військові втратили в ході конфлікту з бойовиками ПВК Вагнера три вертольоти і літак. Про це повідомляє аналітичний проект Oryx.

За підрахунками проекту, йдеться про повітряний командний пункт Іл-22М, про два вертольоти Мі-8 і один вертольот Мі-35. Усі вони були знищені.

Крім того, ПВК, як стверджується, захопила військовий «Камаз» і бронеавтомобіль «Тигр». У самих найманців був знищений, на думку Oryx, один автомобіль УАЗ.

Нагадаємо, що ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин розпочав збройний бунт в рф. Через це у Москві й області запровадили режим "контртерористичної операції".

Раніше ми писали, що Москва готується до облоги – введено режим контртерористичної операції.

Вагнерівці рішуче прямують до Москви, тому там перекривають дороги і виводять військову техніку.

Додамо, що у Воронежі б'ють по житлових кварталах: є «приліт» у дворі, відео.

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