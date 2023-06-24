Эти самолеты прибывают в Беларусь пустыми.

В Беларусь прибыли сразу пять российских военно-транспортных самолетов Ил-76. Об этом сообщает Беларускі Гаюн.

Предварительно, российские борта прибыли пустые.

Хронология приземления:

17:50 — 1-й Ил-76 вкс рф приземлился в Мачулищах.

18:05 — 2-й.

18:15 — 3-й.

18:25 — 4-й

Какая причина такого «визита» пока неизвестна.

Тем временем сообщается, что самопровозглашенный президент Лукашенко на фоне событий в рф провел два совещания: с руководством силового блока и военными.

Напомним, что главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин начал вооруженный бунт в рф. В связи с этим в Москве и области ввели режим "контртеррористической операции".

Также в рф «Вагнер» могут признать экстремистской и террористической организацией.

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