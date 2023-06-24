«Король ужасов» Стивен Кинг красноречиво отреагировал на военный переворот в россии

Известный американский писатель Стивен Кинг выразил свое мнение по поводу военного переворота, который начался в россии 24 июня. «Король ужасов» прокомментировал ситуацию в Twitter.
По мнению Кинга, российский диктатор Путин сам виноват в том, что сейчас его пытаются снять с кресла президента. К тому же, в своем высказывании писатель также поддержал украинцев.
«Путин посеял ветер. Теперь он должен пожинать вихрь. Слава Украине», – отметил Кинг.
Ранее мы писали, что Москва готовится к осаде – введен режим контртеррористической операции.
Вагнеровцы решительно направляются в Москву, поэтому там перекрывают дороги и выводят военную технику.
Добавим, что в Воронеже бьют по жилым кварталам: есть прилет во дворе, видео.
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