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Заступниця міністра економіки Юлії Свириденко проігнорувала скарги бізнесу на корупцію у Нацагентстві з акредитації

У Міністра економіки Юлії Свириденко вирішили закрити очі на звернення бізнесу стосовно корупційних дій голови Національного агентства з акредитації Сергія Костюка.

Обменники будут штрафовать до 17 тысяч грн за незаконный отказ обменять валюту

Народные депутаты предлагают ввести штрафы для обменников за незаконный отказ или установление незаконных ограничений при покупке у граждан долларов или евро.

Кабмин опубликовал изменения по оплате труда госслужащих на прифронтовых территориях

Кабмин решил уточнить, что на полицейских и военнослужащих не распространяются повышенные оклады на территориях активных или возможных боевых действий.

Минюст предлагает изменить правила уплаты судебного сбора по делам о банкротстве, которые увеличат бюджет судебной власти

Бизнесу, находящемуся в судебных процедурах банкротства, могут предоставить право на освобождение от уплаты судебного сбора.

Во исполнение соглашения с МВФ: Депутаты поддержали законопроект об ограничениях на пересмотр госбюджета

Бюджетный комитет рекомендует депутатам одобрить за основу законопроект, которым в частности предлагается вернуть законодательные ограничения на внесение изменений в государственный бюджет.

  1. В мире

«Король ужасов» Стивен Кинг красноречиво отреагировал на военный переворот в россии

21:32, 24 июня 2023
По мнению Кинга, Путин сам виноват в том, что сейчас его пытаются снять с президентского кресла.
«Король ужасов» Стивен Кинг красноречиво отреагировал на военный переворот в россии

Известный американский писатель Стивен Кинг выразил свое мнение по поводу военного переворота, который начался в россии 24 июня. «Король ужасов» прокомментировал ситуацию в Twitter.

По мнению Кинга, российский диктатор Путин сам виноват в том, что сейчас его пытаются снять с кресла президента. К тому же, в своем высказывании писатель также поддержал украинцев.

«Путин посеял ветер. Теперь он должен пожинать вихрь. Слава Украине», – отметил Кинг.

Ранее мы писали, что Москва готовится к осаде – введен режим контртеррористической операции.

Вагнеровцы решительно направляются в Москву, поэтому там перекрывают дороги и выводят военную технику.

Добавим, что в Воронеже бьют по жилым кварталам: есть прилет во дворе, видео.

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