«Король ужасов» Стивен Кинг красноречиво отреагировал на военный переворот в россии

По мнению Кинга, Путин сам виноват в том, что сейчас его пытаются снять с президентского кресла.

Известный американский писатель Стивен Кинг выразил свое мнение по поводу военного переворота, который начался в россии 24 июня. «Король ужасов» прокомментировал ситуацию в Twitter.

По мнению Кинга, российский диктатор Путин сам виноват в том, что сейчас его пытаются снять с кресла президента. К тому же, в своем высказывании писатель также поддержал украинцев.

«Путин посеял ветер. Теперь он должен пожинать вихрь. Слава Украине», – отметил Кинг.

Ранее мы писали, что Москва готовится к осаде – введен режим контртеррористической операции.

Вагнеровцы решительно направляются в Москву, поэтому там перекрывают дороги и выводят военную технику.

Добавим, что в Воронеже бьют по жилым кварталам: есть прилет во дворе, видео.

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