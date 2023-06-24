Путин подписал закон, разрешающий брать на контракт осужденных

Российский диктатор подписал закон о возможности призыва осужденных на службу по контракту.

В субботу, 24 июня, российский диктатор Путин подписал закон о возможности призыва осужденных на службу по контракту, за исключением совершивших тяжкие преступления. Об этом сообщают росСМИ.

Закон также предусматривает, что ограниченно пригодные граждане смогут заключать контракты с вооруженными силами рф в период мобилизации и военного времени.

Ранее стало известно, что Путин позвонил президенту Казахстана Токаеву, а тот ответил, что все происходящее – внутреннее дело россии.

Также сообщается, что следующие 24 часа будут решающими для Путина.

А еще диктатор подписал закон, разрешающий задерживать россиян за нарушение режима военного положения.

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