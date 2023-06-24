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Обменники будут штрафовать до 17 тысяч грн за незаконный отказ обменять валюту

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Обменники будут штрафовать до 17 тысяч грн за незаконный отказ обменять валюту

19:39, 24 июня 2023
Народные депутаты предлагают ввести штрафы для обменников за незаконный отказ или установление незаконных ограничений при покупке у граждан долларов или евро.
Обменники будут штрафовать до 17 тысяч грн за незаконный отказ обменять валюту

В Верховной Раде 20 июня зарегистрировали законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по административной ответственности за незаконный отказ или ограничение в совершении наличных валютных операций 9404. Авторами выступают народные депутаты от «Слуги народа».

Предложенным законопроектом статья 162-1 КУоАП дополняется новой частью первой, предусматривающей административную ответственность должностных лиц уполномоченных учреждений в случае незаконного отказа или установления незаконных ограничений в совершении сделок по покупке у физических лиц наличной иностранной валюты. Санкцию за данное правонарушение предлагается установить в размере от 500 до 1000 тысяч НМДГ (т.е. 8500 – 17000 грн).

В последнее время подавляющее большинство банков, финансовых учреждений отказывают гражданам в совершении наличных валютных операций или создают искусственные преграды во время операций по покупке/продаже иностранной валюты под предлогом «износа» банкнот, отмечают депутаты.

Такие действия банков и финансовых учреждений, особенно во время военного положения, негативно отражаются на уровне правопорядка, финансовой безопасности населения и подрывают авторитет власти в сложное время.

Незаконные попытки уполномоченных учреждений повысить маржинальность таких операций являются не только грубым нарушением пункта 32 Постановления, но и свидетельствуют о неудовлетворительном уровне нормативно-правового обеспечения ответственности их должностных лиц за совершение правонарушений в этой сфере.

Автор: Наталя Мамченко

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