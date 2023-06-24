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Обмінники будуть штрафувати до 17 тисяч грн за незаконну відмову обміняти валюту

19:39, 24 червня 2023
Народні депутати пропонують ввести штрафи для обмінників за незаконну відмову або встановлення незаконних обмежень при купівлі у громадян доларів чи євро.
Обмінники будуть штрафувати до 17 тисяч грн за незаконну відмову обміняти валюту

У Верховній Раді 20 червня зареєстрували законопроект про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо адміністративної відповідальності за незаконні відмову або обмеження у здійсненні готівкових валютних операцій 9404. Авторами виступають народні депутати від «Слуги народу».

Запропонованим законопроектом стаття 162-1 КУпАП доповнюється новою частиною першою, що передбачає адміністративну відповідальність посадових осіб уповноважених установ у випадку незаконної відмови або встановлення незаконних обмежень у здійсненні операцій з купівлі у фізичних осіб готівкової іноземної валюти. Санкцію за дане правопорушення пропонується встановити у розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто, 8500 – 17000 грн).

Останнім часом переважна більшість банків, фінансових установ відмовляє громадянам у здійсненні готівкових валютних операцій або створює штучні перепони під час операцій з купівлі/продажу іноземної валюти, під приводом «зношеності» банкнот, зазначають депутати.

Такі дії банків та фінансових установ, особливо під час воєнного стану, негативно відображаються на рівні правопорядку, фінансової безпеки населення та підривають авторитет влади у складний час.

Незаконні спроби уповноважених установ підвищити маржинальність таких операцій є не лише грубим порушенням пункту 32 Постанови, а свідчать про незадовільний рівень нормативно-правового забезпечення щодо відповідальності їх посадових осіб за вчинення правопорушень у цій сфері.

Автор: Наталя Мамченко

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