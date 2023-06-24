Путін підписав закон, який дозволяє брати на контракт засуджених

Російський диктатор підписав закон про можливість призову засуджених на службу за контрактом.

У суботу, 24 червня, російський диктатор Путін підписав закон про можливість призову засуджених на службу за контрактом, за винятком тих, що вчинили тяжкі злочини. Про це повідомляють росЗМІ.

Закон також передбачає, що обмежено придатні громадяни зможуть укладати контракти із збройними силами рф у період мобілізації та воєнного часу.

Раніше стало відомо, що Путін зателефонував до президента Казахстану Токаєва , а той відповів, що все, що відбувається, − внутрішня справа росії.

Також повідомляється, що наступні 24 години будуть вирішальними для Путіна.

А ще диктатор підписав закон, який дозволяє затримувати росіян за порушення режиму воєнного стану.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.