«Король жахів» Стівен Кінг промовисто відреагував на військовий переворот в росії

На думку Кінга, Путін сам винен у тому, що зараз його намагаються скинути з президентського крісла.

Відомий американський письменник Стівен Кінг висловив свою думку щодо військового перевороту, який розпочався в росії 24 червня. «Король жахів» прокоментував ситуацію в Twitter.

На думку Кінга, російський диктатор Путін сам винен у тому, що зараз його намагаються скинути з президентського крісла. До того ж у своєму висловлюванні письменник також підтримав українців.

«Путін посіяв вітер. Тепер він повинен пожинати вихор. Слава Україні», - зазначив Кінг.

Раніше ми писали, що Москва готується до облоги – введено режим контртерористичної операції.

Вагнерівці рішуче прямують до Москви, тому там перекривають дороги і виводять військову техніку.

Додамо, що у Воронежі б'ють по житлових кварталах: є «приліт» у дворі, відео.

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