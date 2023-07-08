Окупанти вдарили по Лиману: 6 людей загинули, є поранені

Через обстріл міста щонайменше шість людей загинули та п'ятеро зазнали поранень.

У суботу, 8 липня, російські окупанти обстріляли Лиман у Донецькій області. Внаслідок атаки загинули щонайменше шість людей. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він повідомив, що через обстріл міста щонайменше шість людей загинули та п'ятеро зазнали поранень.

Окупанти завдали удару по Лиману з РСЗВ близько 10:00. Вони поцілили у приватний сектор. Внаслідок обстрілу було пошкоджено будинок і крамницю.

На місці працює поліція. Тим часом парамедики надають необхідну медичну допомогу.

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