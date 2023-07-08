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Вартість практичного іспиту на право керування автомобілем у країнах ЄС – відомі розцінки

20:30, 8 липня 2023
Головний сервісний центр МВС закликав громадян обов’язково приходити на іспити в Україні, якщо вдалося отримати талон.
Вартість практичного іспиту на право керування автомобілем у країнах ЄС – відомі розцінки
Фото: lvv.hsc.gov.ua
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У Головному сервісному центрі МВС закликали кандидатів на отримання посвідчення водія більш сумлінно ставитись до практичних іспитів з керування транспортними засобами та приходити у визначений день для складання іспиту.

«У нас не дуже відповідально оформлюють талони попереднього запису на іспити. Кількість кандидатів, які не з’являються на іспити вимірюється тисячами. Відповідні талони оформлюють десятками тисяч, однак щодня до сотні людей не з’являються на іспит», - розповів начальник ГСЦ МВС Микола Рудик.

У якості прикладу, начальник ГСЦ навів приклад країн Європейського Союзу, де неможливо без наслідків для себе не прийти на заздалегідь запланований практичний іспит на право керування автомобілем. У країнах ЄС, як правило, у разі неявки на іспит без поважної причини сплачені за нього кошти вже не повертаються. А повідомити про неявку на іспит можна не пізніше ніж за 24 години до часу практичного іспиту.

За даними ГСЦ МВС, в Італії лише реєстрація на практичний іспит на право керування автомобілем коштує 100 євро. При цьому окрема вартість складання безпосередньо самого іспиту – 110 євро.

Щодо цін за практичний іспит на право керування автомобілем в країнах ЄС, то за даними ГСЦ, розцінки наступні:

Нідерланди – 122,5 євро

Німеччина – 117 євро

Італія – 110 євро

Іспанія – 94 євро

Великобританія 71,1 євро

Бельгія – 43 євро

Литва – 41,3 євро

Естонія – 40 євро

Латвія 38,5 євро

Польща – 30 євро

Чехія – 17 євро

Кількість спроб складання практичного іспиту у країнах ЄС здебільшого не обмежена, але практичний іспит можна складати лише у визначений час дії свідоцтва про навчання.

В Україні, за даними ГСЦ, вартість складання як теоретичного, так і практичного іспиту однакова - 13 гривень.

Нагадаємо, що раніше у ГСЦ розповіли про підсумки першого місяця складання теоретичного та практичного іспитів на право отримання посвідчення водія за новими правилами.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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