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Викривачі корупції досі не отримали визначені для них 10% винагороди – НАЗК

19:30, 8 липня 2023
У НАЗК чекають на рішення Вищого антикорупційного суду.
Викривачі корупції досі не отримали визначені для них 10% винагороди – НАЗК
Фото: НАЗК
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Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков 7 липня 2023 року повідомив, що викривачі корупції в Україні досі не отримали належні ним 10% відсотків від грошового розміру предмета корупційного злочину.

«Сподіваємося, що нарешті Вищий антикорупційний суд розгляне справу з винесенням вироку, і НАЗК зможе виплатити вперше в історії України 10% винагороди викривачу», - зазначив Олександр Новіков під час конференції «Викривачі корупції в Україні: успіхи та виклики».

Зазначимо, що право на винагороду викривач отримує, якщо він повідомив про корупційний злочин, грошовий розмір або завдані збитки від якого у 5 тисяч і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. При цьому винагорода виплачується тільки після обвинувального вироку суду.

Нагадаємо, що за даними НАЗК станом на 2021 рік статус викривача підтверджено щодо 86 осіб.

Автор: В’ячеслав Хрипун  

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