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Разоблачители коррупции до сих пор не получили предназначенные им 10% вознаграждения – НАПК

19:30, 8 июля 2023
В НАПК ожидают решений Высшего антикоррупционного суда.
Разоблачители коррупции до сих пор не получили предназначенные им 10% вознаграждения – НАПК
Фото: НАЗК
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Председатель Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков 7 июля 2023 года сообщил, что разоблачители коррупции в Украине до сих пор не получили причитающиеся им 10% процентов от денежного размера предмета коррупционного преступления.

«Надеемся, что, наконец, Высший антикоррупционный суд рассмотрит дело с вынесением приговора, и НАПК сможет выплатить впервые в истории Украины 10% вознаграждения разоблачителю», - отметил Александр Новиков на конференции «Разоблачители коррупции в Украине: успехи и вызовы».

Отметим, что право на вознаграждение разоблачитель получает, если он сообщил о коррупционном преступлении, денежный размер или нанесенный ущерб от которого в 5 тысяч и более раз, превышают размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

При этом вознаграждение выплачивается только после обвинительного приговора.

Напомним, что по данным НАПК по состоянию на 2021 год статус обличителя подтвержден относительно 86 лиц.

Автор: Вячеслав Хрипун  

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